منتخب الأردن بطلا لبطولة كأس العرب للسيدات لكرة القدم

تُوِّج منتخب الأردن لسيدات كرة القدم بطلا لبطولة كأس العرب في نسختها الثالثة "مصر 2021" عقب الفوز على منتخب تونس بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب استاد المقاولون العرب.
وشهد اللقاء مستوى متقدما من كلا الفريقين، حيث اعتمد المنتخب الأردني على سرعة لاعباته ميساء جبارة وشهناز جبريل وروزبهان فريج، فيما ارتكز منتخب تونس على عدد من اللاعبات اللواتي تميزن في الهجوم والتمرير السريع أمثال غادة عيادي وابتسام محمد وسامية العوني، لكن لم ينتج عن أداء المنتخبين أي نتيجة حتى مشارف الدقيقة الـ90 التي شهدت نجاح لاعبة منتخب الأردن ميساء جبارة في تسجيل هدف الفوز.
وعقب المباراة قلَّد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم وسمر نصار رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للسيدات 2021 لكرة القدم، منتخب الأردن بالميداليات الذهبية وكأس البطولة في نسختها الثالثة التي اختتمت منافساتها اليوم الاثنين بمصر، كما تم تقليد المنتخب التونسي بميداليات المركز الثاني للبطولة.
وتأهل المنتخب الأردني للنهائي على حسب نظيره المصري بعد الفوز عليه بنتيجة 5-2، وذلك يوم الجمعة الماضي على ملعب المقاولون العرب، بينما صعد المنتخب التونسي للمباراة النهائية بعد فوزه في الدور نصف النهائي على المنتخب الجزائري بركلات الجزاء 4-3، في حين انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.
وشهدت بطولة كأس العرب للسيدات، المقامة بمصر خلال الفترة من 24 أغسطس الماضي وحتى اليوم الاثنين، مشاركة 7 منتخبات عربية تم تقسيمها على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى كلا من مصر وتونس ولبنان والسودان، حيث تصدرت مصر مجموعتها برصيد سبع نقاط بعد أن سجلت الفوز على منتخب السودان بنتيجة 10-صفر وعلى لبنان 4-صفر فيما تعادلت مع تونس 2/2، لتخطف مصر بطاقة التأهل الأولى بينما حل المنتخب التونسي في المركز الثاني برصيد خمس نقاط في ترتيب المجموعة الأولى بعد أن شهدت مباراياته في الدور الأول التعادل سلبيا مع لبنان والفوز على السودان 12-1 والتعادل مع مصر 2/2.
وفي المجموعة الثانية تصدر المنتخب الجزائري بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط بعد أن حققت لاعباته الفوز على المنتخب الأردني بنتيجة 3-1 وعلى المنتخب الفلسطيني 4–1، فيما حل بوصافة المجموعة المنتخب الأردني برصيد 3 نقاط حيث خسر أمام الجزائر وفاز على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 4-1.
وكانت النسخة الأولى من البطولة قد أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في العاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.