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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الأردن بطلا لبطولة كأس العرب للسيدات لكرة القدم

الأردن بطلا لبطولة
الأردن بطلا لبطولة كأس العرب للسيدات لكرة القدم

 تُوِّج منتخب الأردن لسيدات كرة القدم بطلا لبطولة كأس العرب في نسختها الثالثة "مصر 2021" عقب الفوز على منتخب تونس بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب استاد المقاولون العرب.


وشهد اللقاء مستوى متقدما من كلا الفريقين، حيث اعتمد المنتخب الأردني على سرعة لاعباته ميساء جبارة وشهناز جبريل وروزبهان فريج، فيما ارتكز منتخب تونس على عدد من اللاعبات اللواتي تميزن في الهجوم والتمرير السريع أمثال غادة عيادي وابتسام محمد وسامية العوني، لكن لم ينتج عن أداء المنتخبين أي نتيجة حتى مشارف الدقيقة الـ90 التي شهدت نجاح لاعبة منتخب الأردن ميساء جبارة في تسجيل هدف الفوز.


وعقب المباراة قلَّد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم وسمر نصار رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للسيدات 2021 لكرة القدم، منتخب الأردن بالميداليات الذهبية وكأس البطولة في نسختها الثالثة التي اختتمت منافساتها اليوم الاثنين بمصر، كما تم تقليد المنتخب التونسي بميداليات المركز الثاني للبطولة.


وتأهل المنتخب الأردني للنهائي على حسب نظيره المصري بعد الفوز عليه بنتيجة 5-2، وذلك يوم الجمعة الماضي على ملعب المقاولون العرب، بينما صعد المنتخب التونسي للمباراة النهائية بعد فوزه في الدور نصف النهائي على المنتخب الجزائري بركلات الجزاء 4-3، في حين انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2/2. 


وشهدت بطولة كأس العرب للسيدات، المقامة بمصر خلال الفترة من 24 أغسطس الماضي وحتى اليوم الاثنين، مشاركة 7 منتخبات عربية تم تقسيمها على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى كلا من مصر وتونس ولبنان والسودان، حيث تصدرت مصر مجموعتها برصيد سبع نقاط بعد أن سجلت الفوز على منتخب السودان بنتيجة 10-صفر وعلى لبنان 4-صفر فيما تعادلت مع تونس 2/2، لتخطف مصر بطاقة التأهل الأولى بينما حل المنتخب التونسي في المركز الثاني برصيد خمس نقاط في ترتيب المجموعة الأولى بعد أن شهدت مباراياته في الدور الأول التعادل سلبيا مع لبنان والفوز على السودان 12-1 والتعادل مع مصر 2/2.


وفي المجموعة الثانية تصدر المنتخب الجزائري بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط بعد أن حققت لاعباته الفوز على المنتخب الأردني بنتيجة 3-1 وعلى المنتخب الفلسطيني 4–1، فيما حل بوصافة المجموعة المنتخب الأردني برصيد 3 نقاط حيث خسر أمام الجزائر وفاز على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 4-1.


وكانت النسخة الأولى من البطولة قد أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في العاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.

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