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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البركاني يبحث مع غادة والي دعم الأمم المتحدة لليمن في محاربة الجريمة وتهريب المخدرات

غادة والي - البركاني
غادة والي - البركاني

بحث رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي، التقدم المحرز في إطار برنامج مراقبة الحاويات والتعاون بشأن المخدرات والجريمة وآليات المراجعة الدولية لحالة اليمن التي ستتم في نوفمبر وكذا موضوع مكافحة الفساد والجرائم البحرية وبرنامج موانئ البحر الأحمر وبرنامج تحسين الموانئ البحرية والجافة والمطارات. 


وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك اللقاء عقد في العاصمة النمساوية فيينا، على هامش مشاركة رئيس مجلس النواب اليمني في المؤتمر البرلماني الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب المنعقدة خلال الفترة من 7-9 سبتمبر الجاري. 


من جانبها أكدت الدكتورة غادة والي، على إعادة إنشاء وحدة متكاملة في عدن تابعة للأمم المتحدة، وتزويد اليمن بالاحتياجات اللازمة وبناء القدرات وتطويرها لإدارة هذه العمليات بشكلٍ كامل وتدريب العاملين فيها والاستفادة من الخبرات الدولية، مؤكدة حرص مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تعزيز التعاون المستمر مع اليمن.


وأشاد البركاني بدور الأمم المتحدة والمكتب التنفيذي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والفساد، مؤكدًا سعي اليمن إلى تعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة في هذا الجانب والعمل مع الأمم المتحدة للقضاء على كافة ممارسات العنف والجريمة والإرهاب التي تعيق مسارات تحقيق الأمن والسلام. 


وخلال اللقاء ناقش الجانبان أيضا أهمية توفير الاحتياجات وبناء القدرات التي تتطلبها اليمن ومشاركتها في الكثير من الفعاليات التابعة للأمم المتحدة، فيما يخص القضايا الخاصة بمكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد والتعاون مع البرنامج الخاص بوحدة حرس خفر السواحل اليمنية في البرامج التدريبية الخاصة بذلك.

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