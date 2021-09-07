رئيس مدينة سفاجا: تطوير المركز التكنولوجي بتكلفة 1.5 مليون جنيه

قالت رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر الدكتورة هدى المغربي إنه تم تطوير المركز التكنولوجي بمدينة سفاجا على مساحة 450 مترًا مربعًا بتكلفة 1.5 مليون جنيه؛ لتقديم أكثر من 70 خدمة مميكنة للمواطنين تتنوع ما بين طلبات تراخيص مباني ومحال، والحصول على قطعة أرض أو عقارات، وسداد أقساط العقارات أو الحصول على مرافق بمختلف أنواعها.



وأضافت المغربي -في بيان- أنه تم تنظيم عدة دورات تدريبية للعاملين بالمركز التكنولوجي على ثلاث مراحل بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتدريب على الحاسب الآلي، كما تم تدريب الموظفين على منظومة تطوير الخدمات الحكومية من خلال مهندسين من وزارة التخطيط، وما زال التدريب مستمر عبر الإنترنت على كل ما يستجد من تطوير في الخدمات المميكنة لسرعة إنجاز الأعمال.



وتابعت المغربي أنه تم إنشاء 14 شباكًا لتلقي الطلبات وتقديم الخدمات، بالإضافة إلى 3 شبابيك خزينة، و3 شبابيك لبرنامج "مشروعك"، وتم إمداد المركز بعدد 25 جهاز كمبيوتر، و6 طابعات، و4 فلاشات إنترنت، وتوفير خط الربط للعمل على منظومة تطوير الخدمات الحكومية.