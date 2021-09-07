طارق جبريل: شيكابالا أخطأ في أزمة التتويج ..وشرط وحيد يمنع التجديد لـ بنشرقي

قال طارق جبريل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك والمدير المالي، إن عقوبة اتحاد الكرة على شيكابالا مبالغ فيها ، ومن ينكر ذلك فهو ظالم.

وأضاف طارق جبريل خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، : شيكابالا أخطأ في أزمة التتويج بالدوري لأنه تواجد في مكان ليس مكانه وكان يجب أن يتواجد مسؤول ولكن الكل يعلم قيمة شيكابالا كقائد للفريق وقدم الكثير داخل الملعب وخارجه خلال الفترة الماضية .

وأكمل : شيكابالا انفعل في أزمته مع رئيس اتحاد الكرة، لكنه لم يوجه له أي سباب، وما حدث منه كان رد فعل .

وتابع : الزمالك دخل في مفاوضات مع بيراميدز لضم عبدالله السعيد وأشرف بن شرقي طلب وضع شرط جزائي بسيط في عقده وهو ماقوبل بالرفض من جانبنا ونجهز البديل في حال رحيله ".

وأوضح : عبدالله السعيد موافق للعب لنادي الزمالك لكن المفاوضات مازالت مستمرة مع إدارة بيراميدز للحصول علي خدمات اللاعب .

واختتم المدير المالي لنادي الزمالك : بنشرقي سيستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة وكل الامور تسير في طريق تجديد التعاقد.