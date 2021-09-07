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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين فى انقلاب سيارة بالسنبلاوين

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب الأبيض " البلوكات" على التوك توك أثناء سيره بجوار السيارة.


تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة السنبلاوين من شرطة النجدة، بسقوط سيارة نقل بمقطورة محملة بالطوب  الأبيض البلوك ، على توك توك وبداخله ثلاثة اشخاص وذلك أثناء سيرهم بناحية شارع المستشفي
وعلي الفور انتقلت سيارات الاسعاف و قوات الحماية المدنية وضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلي مكان البلاغ وبالفحص.


وتبين وجود هبوط أرضي مما أدي إلى ميل السيارة وسقوط الحمولة الخاصة بها على التوك توك، 
وحاول الاهالي رفع الطوب  لإنقاذ المصابين، وتبين وفاة أحدهما وتم نقل مصابين إلى مستشفي السنبلاوين العام.


وجار تحرير المحضر  اللازم ورفع آثار الحادث.

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