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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نجم الأهلي السابق: حسام حسن رجل المرحلة لـ منتخب مصر

محمود أبو الدهب
محمود أبو الدهب

كشف محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، عن أمنيته في تولي حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول؛ خلفا لـ حسام البدري، الذي تمت إقالته مساء أمس الإثنين، عقب التعادل أمام الجابون ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022”.

 

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة '' Ten '' :حسام حسن هو رجل المرحلة الحالية للمنتخب الوطني الأول ، فقد أثبت جدارته في جميع الأندية التي تولى تدريبها ، وبأقل الإمكانيات الفنية ، مثل تجربته في النادي المصري ، ونجاحه في التأهل بالفريق البورسعيدي إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ النادي ، بالإضافة إلى تجربته الأولى في الزمالك وتحقيق المركز الثاني والمنافسة على الدوري العام بعد أن كان الفريق يحتل المركز الثالث عشر .

واختتم أبو الدهب تصريحاته: المدرب الوطني هو الأنسب في هذه المرحلة ، وأرفض وجود مدير فني أجنبي .

أبرز الأسماء المرشحة لخلافة حسام البدري في تدريب منتخب مصر
 

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ أمس برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة، بعد توجه الشكر لـ حسام البدري.

 

وفى هذا التقرير يرصد صدى البلد أهم 6 أسماء مرشحة لخلافة حسام البدري فى تدريب منتخب مصر  من اتحاد الكرة المصري …

1- حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري.

2- نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة المصري

3- الأرجنتيني هيكتور كوبر المدرب السابق للفراعنة وصاحب التأهل الأخير لكأس العالم 2018 في روسيا

4 - السويسرى رينيه فايلر المدرب السابق للنادي الأهلي  

5- شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي السابق.

6- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الحالي لبيراميدز

ودخل السداسي دائرة ترشيحات اتحاد الكرة المصري لخلافة حسام البدرى المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وقدم منتخب مصر خلال المباراتين السابقتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، أداء غير مُرضيا للجميع مما جعل الإعلام والخبراء والجماهير يشنون هجومًاَ قويًاَ على حسام البدري.

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