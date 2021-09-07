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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حذف بيان إقالة حسام البدري من حساب اتحاد الكرة يثير الجدل.. تفاصيل

حسام البدري
حسام البدري

أثارت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على “فيس بوك”، الجدل؛ بعد حذفها بيان إقالة حسام البدري من منصب المدير الفني لمنتخب مصر. 

 

وبعد دقائق معدودة، ظهر البيان من جديد، وتم نشره أيضا علي الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم علي “تويتر”؛ مما أثار حالة من الجدل حول قرار جديد بالتراجع عن إقالة حسام البدري.

 

وجاء نص بيان إقالة حسام البدري الذي نشر أمس، كالتالي:

 

“قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق”.

 

“كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة، بعد توجه الشكر لـ حسام البدري”.

الاتحاد المصري أحمد مجاهد حسام البدري

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