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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب المغرب يغادر غينيا في حماية الجيش بعد الانقلاب ..فيديو

منتخب المغرب
منتخب المغرب

غادر منتخب المغرب ، غينيا وسط حماية الجيش بعد الانقلاب علي الرئيس ألفا كوندي .

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا مشتركا مع"فيفا" فيما يتعلق بلقاء غينيا كوناكري مع المغرب في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وقال البيان الذي صدر مساء الأحد الماضي: "لضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية جميع حكام المباراة ، قرر فيفا و كاف تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022 ، والتي كان من المقرر استضافتها في كوناكري ، غينيا ، يوم الإثنين 6 سبتمبر."

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، منذ قليل، أنه وقع إطلاق نار كثيف على مدى ساعات بالقرب من القصر الرئاسي في انقلاب في قلب عاصمة غينيا، كوناكري.

في سياق متصل، أكدت صحيفة “ لو 360 سبورت، أن بعثة منتخب المنتخب المغربي، المتواجدة في العاصمة الغينية. كوناكري، في أمن وأمان، بعد الأنباء التي تردد، عن وجود “ انقلاب" وسماع إطلاق نار.

وأوضحت الصحيفة، أن الاضطرابات، التي تشهدها العاصمة الغينية، بعيدة تماما عن مقر فندق الإقامة، ولكن أوامر صدرت من أمن الفندق، بعدم خروج أي فرد، من أفراد البعثة، مهما كانت الظروف.

يذكر أن أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك، يتواجد ضمن بعثة منتخب المغرب، المتواجدة في كوناكري، لخوض مواجهة غينيا.

منتخب المغرب غينيا كأس العالم

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