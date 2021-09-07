موجز السوشيال ميديا| إيمي سمير غانم لوالديها: أنتوا بالنسبة لي مسافرين تصوروا وراجعين.. حسام حسن يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: أنسب مدير فني لمنتخب مصر

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض فيما يلي، أبرز العناوين:
هاشتاج فلسطين يتصدر توتير عقب فرار الأسرى الفلسطينيين
رسالة مؤثرة.. إيمي سمير غانم لوالديها: انتوا بالنسبة لي مسافرين تصوروا وراجعين
إبراهيم سعيد عن وجود إيهاب جلال في قائمة المرشحين: ارحمونا وكفاية مجاملات
بعد صدمة جمهورها من تغيير ملامحها.. مايا دياب تتصدر تويتر
أبو جبل لوالدته: لو لم يكن السجود لله وحده لركعت لك حبا
تركي آل الشيخ بعد أزمته الصحية: أشكر كل من سأل عني
حب استثنائي.. كندة علوش: "بحب مصر بلد وأرض وشعب"
حسام حسن يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: أنسب مدير فني لمنتخب مصر