القوات التركية تقصف قرى سورية بالمدفعية الثقيلة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة، قرى البيلونية وعين دقنة وأطراف مدينة تل رفعت والشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، بينما قصفت الأخيرة محيط قرية كلجبرين، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية.



وأشار المرصد، إلى أنه في الثاني من سبتمبر الجاري ، رصد النشطاء سقوط عدة قذائف صاروخية على قرى وبلدت كوندي مازن ومرعناز وعلقمية وبرج قاص وقنيترة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ناحيتي شيراوا وشرا بريف عفرين.



ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضا ، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق نفوذ التشكيلات العسكرية المنضوية تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية بالريف الحلبي.

وسقطت القذائف الصاروخية التركية على مناطق في قرى عرب حسن والصيادة والدندنية بريف منبج، شمال شرقي حلب.