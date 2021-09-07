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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الإسكندرية تنشر 63 بحثًا جديدًا بـ مجلات سكوبس العالمية

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة قاموا يوم الاثنين 6 سبتمبر بنشر 63 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة "سكوبس"‏ العالمية.


وأشار رئيس جامعة الإسكندرية أن نتائج هذا الأسبوع قد أظهرت  أن النشر الدولى كان جيدًا (87 بحث) فى مجال العلوم الأساسية (25.5%) تفاصيلها كالتالي: الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (10%)، الفيزياء والفلك (8.2%)، الكيمياء (7.3%)، يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (19.1%)، ثم الهندسة (9.1%)، والهندسة الكيميائية (2.7%)، ثم علوم المواد (8.2%)، فالزراعة والعلوم البيولوجية (6.4%)، فالصيدلانيات وعلوم السموم (4.5%)، فالطاقة (3.6%).

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وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولى واضح فى إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة أشتركت مع مصر فى النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية (16 بحث)، فالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة (6 أبحاث) لكل منهما، فألمانيا وليبيا (4 أبحاث لكل منهما)، فالهند (3 أبحاث)، فالصين وماليزيا وإيطاليا والأردن والأمارات المتحدة 2 بحث لكل منهم) وغيرهم من دول العالم.


وكانت أكثر الأبحاث المنشورة مع جامعة القاهرة، جامعة طنطا، وجامعة المنصورة، وجامعة الملك سعود، وجامعة طيبة، وجامعة فاروس، ومركز البحوث الزراعية وغيرهم من الجامعات.
من جانبه هنأ د. قنصوه الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.

الاسكندرية جامعة الإسكندرية أبحاث دولية سكوبس النشر الدولي

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