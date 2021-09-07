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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسى: احنا بنعمل اللى غيرنا سبق وعمله من الدول المتقدمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس السيسى أنه تم تطوير وميكنة كاملة لقطاعي صرف الضرائب والضرائب، قائلا: "احنا مش عجبة وبنعمل اللى غيرنا سبق وعمله من الدول المتقدمة، وكلما سيطرنا على حركة ودخول المنافذ البحرية والجوية بشكل كامل، كلما تم نجاح تحقيق أهداف الدولة فى التطوير والانشاء، بناءا على المعايير العالمية، احنا مش هنشوف كل شيء بالمطلق".

وأضاف الرئيس السيسى خلال تفقده ميناء الإسكندرية صباح اليوم، أنه يجب على المستورد أن يخاطب الشركة التى يريد التعامل معها، ومن ثم تخاطب الشركة الجمارك، ويتم بإبلاغها بحجم البضائع التى تصدرها، ويتم تحديد أسعارها وإصدار الموافقة عليها. 

وشدد الرئيس السيسي، على أن الدولة تريد أن تنفيذ مشروعاتها بأيدي أبنائها بدل ما نطرحها للغير يعملها"، في إشارة منه إلى الاستعانة بالكفاءات المصرية في خلق العديد من الابداعات في المشاريع المختلفة.

 

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي  ميناء الإسكندرية البحري والاطلاع على عملية التطوير التي تشهدها الميناء.

الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي الاسكندرية ميناء البحرية

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