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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمعية عمومية لأعضاء صندوق ادخار أبناء الأطباء الجمعة 17 سبتمبر

صدى البلد

يعلن مجلس إدارة صندوق إدخار أبناء الأطباء عن دعوة أعضائه  لحضور الجمعية العمومية العادية للصندوق لمناقشه ميزانية عام 2020  المنقضي والمقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 17-9 -20121 في تمام الساعة 11 صباحا والجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة 12 صباحا.


بمقر الصندوق ٣ أ عمارات الشرق للتأمين أمام الباب الرئيسي للحديقة الدولية بمدينة نصر.


كما أعلنت إدارة الصندوق أنه اذا لم يكتمل العدد القانوني في الموعد المحدد لعقد الجمعية سينعقد الاجتماع الثاني في نفس اليوم الجمعة 17/ 9 / 20121  في تمام الساعة 3 عصراً ثم الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة 4 عصراً بمقر الصندوق ٣ أ عمارات الشرق للتأمين أمام الباب الرئيسي للحديقة الدولية بمدينة نصر.
ويكون الاجتماع قانونيا بحضور عدد خمسين عضوا بأنفسهم على الأقل،

 

الجمعيه العموميه مجلس إدارة صندوق إدارة الصندوق مدينة نصر

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