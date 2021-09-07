الرئيس السيسي يطلع على أهم خطوات تطوير الموانئ البترولية |شاهد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شرحا لـ أهم التطوير في الموانئ البترولية ، بداخل محطة تموين السفن بجونة البترول .

وأكد أحد المسؤولين بداخل جونة البترول أنه منذ عام 2015 وزادت الطاقة الاستيعابية للموانيء لـ 85 % ، وجاري العمل على زيادة النسبة.

كما استمع الرئيس السيسي من القاعة التاريخية لميناء الإسكندرية البحري، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد ميناء الإسكندرية البحري ويطلع على تطوير المحطة اللوجستية والأرصفة البحرية.

وفي سياق آخر، كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أن تكلفة تطوير ميناء الإسكندرية البحري تتراوح ما بين 25 و30 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء تفقده ميناء الإسكندرية البحري" كل البضائع اللى هتدخل البلد طبقاً للمعايير والمواصفات الأوروبية، زى ما الدول المحترمة بتشتغل من شركات محترمة”.