تباين في أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط صعود مؤشر إيجي إكس 70 منفردا وتراجع مؤشرا إيجي إكس 30 وايجي إكس 100 للأسهم القيادية والأوسع انتشار.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 11011 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2352 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13324 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 4300 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2775 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 3752 نقطة.

