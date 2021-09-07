الرئيس السيسي: عاملين ميكنة كاملة لكل إجراءات صرف الضرائب والجمارك.. ونواب: يستهدف خلق كفاءات مصرية تليق بالجمهورية الجديدة.. وتقضي على الفساد والمفسدين

وكيل خطة النواب: وزارة المالية تبذل أقصى مساعيها لإحلال التكنولوجيا والرقمنة

برلمانية: الرئيس لديه إصرار على مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين

يرلماني: توجيهات السيسي تؤكد حرص الدولة على المضي قدما لتحقيق التنمية المستدامة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية صباح اليوم ، بـ ميناء الإسكندرية البحري، لمتابعة عملية التطوير في مرافقة خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

وأوضح السيسي، أنه تم عمل ميكنة كاملة لإجراءات الضرائب والجمارك وفي مارس 2022 آخر موعد لتعميمها، مشيرا إلى أنه لا يتم قبول دخول أي بضائع لمصر إلا بمعايير أوروبية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليقًا على كلمة الدكتور محمد معيط وزير المالية، أثناء تفقد تطوير ميناء الإسكندرية اليوم، إنه تم تحديد مارس 2022، موعدًا للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة التجارة وتطوير النظام الجمركي والضريبي في مصر، لمنع دخول أية بضائع غير مطابقة للمواصفات والمعايير ووفقًا للنظم العالمية.

وحول هذا الأمر أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بحديث الرئيس السيسي خلال تفقده ميناء الإسكندرية البحري، مؤكدين أن الدولة المصرية تنتهج سياسة عالمية تتواكب و الجمهورية الجديدة.

بداية أشاد النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بتطوير الموانئ البحرية بأيادي مصرية، مؤكدا أن الدولة المصرية حرصت خلال الفترة القليلة الماضية على تغيير أسسها وتشريعاتها لكي تتواكب مع التطور التكنولوجي الجديد يليق بالجمهورية الجديدة.

وأكد" عمر" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن توجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ مع الاستعانة بخبرات أجنبية في تطويرها ، جاء بهدف اكتساب الخبرات و تكوين فريق مصري، يصبح بعد مرور 10 سنوات من الآن فصاعدا قادرا على الإدارة ، وإخراج جيل جديد من الكفاءات والكوادر المؤهلة والمدربة على أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة تفيد مصر فى الداخل والخارج.

وعن مزايا قانون الجمارك الجديد ، أوضح أن قانون الجمارك الجديد حوى الكثير من المزايا وعلى رأسها تقليل فترة بقاء البضائع فى الجمارك، إعطاء فرصة للمستورد بالسمعة الحسنة ، من خلال الإفراج عن بضائعه فى ذات الوقت دون تخلف أو تأخير مالم تكن بها أية مخالفات

وأكد وكيل خطة النواب أن وزارة المالية تبذل أقصى مساعيها في إتباع الاتجاه العالمي بإحلال التكنولوجيا والرقمنة لتكون نظام العمل الأساسي بمنظومة الضرائب، وذلك بهدف إيجاد عناصر الدقة والسرعة في إنجاز مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية فى الوقت الحالى تنتهج سياسة متطورة تتواكب وأساليب الجمهورية الجديدة، حيث ارتكزت فلسفتها على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، إلى جانب التيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بمراعاة تعزيز التعاون مع شركة «إى.تاكس» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.

من جانبه أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بحديث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش كلمته خلال تفقد ميناء الإسكندرية، بخصوص مكافحة الفساد والقضاء عليه، حيث إن الرئيس لديه إصرار شديد على مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين.

وأوضحت “عطوة ” أن الرئيس كشف الحل لمكافحة الفساد من خلال ميكنة جميع مؤسسات الدولة، لأن الميكنة تغل يد كل فاسد او خارب ذمة.

وأكملت عضو مجلس النواب حديثها قائلة، إن التوجيهات التى أصدرها الرئيس للحكومة واضحة وحاسمة بشأن ميكنة كاملة لمصر "حتى لو هتتكلف 100 مليار جنيه والفساد مش هيتواجه غير بكده".

وفى سياق متصل ، ثمن النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، حديث الرئيس السيس على هامش كلمته خلال تفقده ميناء الإسكندرية البحري، بشأن مكافحة الفساد والقضاء عليه،موضحا أن القيادة السياسية تنتهج سياسة حكيمة واضحة أهدافها تستهدف مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين فى المقام الأول ، من خلال ميكنة جميع مؤسسات الدولة.

وأكد" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن المنظومة اللوجستية مع التطور الذي تشهده الدولة المصرية في موانيء مصر أبرزها ميناء الاسكندرية مع التطور التكنولوجي الحديث للمنظومة الجمركية سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على الدولة المصرية .

وأوضح أمين قوى عاملة البرلمان أن توجيهات الرئيس السيسي اليوم، خلال تفقده ميناء الإسكندرية، بشأن تطوير الميناء بأياد مصرية ، يؤكد حرص الدولة على المضي قدما نحو التصور الشامل لتحقيق التنمية المستدامة .

وعلق “يحيي” على مقولة الرئيس السيسي “ الدولة بتعمل كل حاجة بـ إيدها ” قائلا:" ده هيدخل المستثمرين الخارجيين داخل الموانئ المصرية، نظرا لوجود العديد من التسهيلات ، وهذه التسهيلات التي سينتج عنها هذا التطور أيضا ستسهل الكثير على المستوردين بالخارج للاستثمار فى الموانيء المصرية ".