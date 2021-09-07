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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي لـ طلاب الكلية الحربية: كام واحد فيكم بيدخن.. شاهد رد الفعل

الرئيس السيسي يتفقد
الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية في الإسكندرية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي سؤالا خلال كلمته لـ طلاب الكلية الحربية قال فيه : كام واحد فيكم بيدخن؟ .

وشدد الرئيس السيسي على طلاب الكلية الحربية، خلال تفقده لـ ميناء الإسكندرية البحري، قائلاً: "أوعوا تدخنوا.. ده كلام بسيط بس مهم لينا كمواطنين مصريين .. التدخين والصحة العامة.. حافظوا على صحتكم".

من جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن  كل انسان مشروع كبير، لذلك أوعى متعرفش أنت مين.. انتوا حاجه كبيرة اوى يا شباب مصر، وكل جهدنا من اجلهم ومستقبلهم " ، لافتاً إلى أننا نهدف لاعطائكم فرصه للتعرف على المشاركة فى العمل.

وأضاف الرئيس السيسي،  خلال كلمة  لطلاب الكلية الحربية، إذا كانت اللياقة الصحية او البدنية غير جيدة فلن تستطع ممارسة عملك، لذلك فـ الرياضة والاهتمام بالصحة شيء مهم جداً، قائلا:" راقب نفسك وعلموا الكلام دا للمحيطين بكم".

وفى سياق أخر، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، ميناء الإسكندرية البحري و عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة. 

السيسي طلاب الكلية الحربية الرئيس عبد الفتاح السيسي ميناء الإسكندرية البحرى وزير المالية

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