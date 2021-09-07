محمود شبانة يصل الزمالك لإنهاء إجراءات انضمامه للأبيض

وصل محمود شبانة مدافع فريق أسوان إلى مقر نادي الزمالك ، من أجل إنهاء إجراءات انضمامه للقلعة البيضاء.
وسيخضع محمود شبانة للكشف الطبي تحت إشراف محمد اسامة طبيب للفريق خلال الساعات المقبلة.
ويرغب الجهاز الفني افريق الزمالك، في الاطمئنان على محمود شبانة، قبل انهاء إجراءات انضمامه للزمالك ومن المنتظر أن يعلن مسؤولو الزمالك عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.
وكان محمود شبانة وقع على عقود لنادي الزمالك، لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل.
ميدو يشيد بـ محمود شبانة: واحد من أفضل المدافعين في الدوري المصري
في سياق متصل، أشاد الكابتن أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك الأسبق، باللاعب محمود شبانة ورحب به في صفوف نادي الزمالك خلال الموسم القادم، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر تويتر.
وغرد ميدو، قائلا: “شبانه واحد من افضل المدافعين في الدوري المصري”.