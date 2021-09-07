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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود شبانة يصل الزمالك لإنهاء إجراءات انضمامه للأبيض

محمود شبانة لاعب
محمود شبانة لاعب أسوان

وصل محمود شبانة مدافع فريق أسوان إلى  مقر نادي الزمالك ، من أجل إنهاء إجراءات انضمامه للقلعة البيضاء.

وسيخضع محمود شبانة للكشف الطبي تحت إشراف محمد اسامة طبيب للفريق خلال الساعات المقبلة.

ويرغب الجهاز الفني  افريق الزمالك، في الاطمئنان على محمود شبانة، قبل انهاء إجراءات انضمامه للزمالك ومن المنتظر أن يعلن مسؤولو الزمالك عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

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وكان محمود شبانة وقع على عقود لنادي الزمالك، لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل.

 

ميدو يشيد بـ محمود شبانة: واحد من أفضل المدافعين في الدوري المصري
 

في سياق متصل، أشاد الكابتن أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك الأسبق، باللاعب محمود شبانة ورحب به في صفوف نادي الزمالك خلال الموسم القادم، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر تويتر.

وغرد ميدو، قائلا: “شبانه واحد من افضل المدافعين في الدوري المصري”.

 

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