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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية البوروندي: نثمن الجهود المصرية بمجلس الأمن من أجلنا

وزير خارجية دولة
وزير خارجية دولة بوروندي

قال وزير خارجية دولة بوروندي ، إن حواره مع وزير الخارجية سامح شكري تناول تعزيز التعاون المصري و البوروندي بالأمم المتحدة ، وتنسيق الأعمال والأنشطة سعيا للحفاظ على المصالح المشتركة .

وتابع وزير خارجية بوروندي ، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري : وجهنا خلال المناقشات الثنائية الشكر لمصر على الدور الذي قامت به في مجلس الأمن من أجل تقديم الدعم لبوروندي ، لإخراجها من أجندة مجلس الأمن ، معقبا :" ممتنون لمصر التي دافعت عن حقوقنا " .

واسترسل : مصر وبوروندي لديهم علاقات وثيقة وغنية ، ويمكنها أن تعول علينا في الأقوات العصيبة كما في الأوقات العادية . ويعقد الوزير شكري مع وزير خارجية بوروندي، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات تتناول العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين

ويعقب اللقاء عقد مؤتمر صحفى مشترك لإعلان نتيجة المباحثات الثنائية.

وكان وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو، قد التقى سفير مصر لدى بوروندي ياسر العطوي، الشهر الماضي وبحثا سويا استمرار التواصل المشترك بين البلدين بهدف توثيق وتوطيد علاقاتهما الثنائية المتنامية، وكذا تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بوروندي سامح شكري الأمم المتحدة توك شو مجلس الأمن

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