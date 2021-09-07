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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 1766 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية في كفر الشيخ

حملة مرورية بكفر
حملة مرورية بكفر الشيخ

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

 

‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1766 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفر الشيخ، سيدي سالم، الحامول، بلطيم، دسوق ، وتم ضبط 20 مركبة دون لوحات معدنية، وضبط 7 مخالفات دراجة نارية، و 57 مخالفة سير دون تراخيص 35 دون رخص قيادة و 22 دون رخص تسيير، و 1455 مخالفة متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

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ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

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