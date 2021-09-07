في هذه الحالة.. هل تحقق عمليات النحت الجسم "الكيرفي" المحبب للسيدات؟

قال الدكتور محمد شعيب، استشاري جراحات التجميل، إن عمليات النحت يقصد منها تشكيل الجسم، من أجل الوصول للشكل "الكيرفي" والمحبب للسيدات.

وأضاف “شعيب”، خلال لقائه مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عمليات النحت والشد باستخدام الفيزر تعيد للجسم شكله المميز والوصول لـ الشكل الكيرفي.

وأوضح استشاري جراحات التجميل، أن عمليات النحت تنجح في حالة أن تكون معدلات الكتلة لدى المريض طبيعية، مشيرا إلى أن عمليات الليزر تمنح الشد والليونة للجسم.

ومن جانبه، أشار محمد شعيب إلى أن عمليات شفط الدهون لا تؤثر بالسلب على العمليات الحيوية بالجسم، وهي تساعد على استعادة السيدة انحناءات جسدها الطبيعية.