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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بالخرطوم يؤكد دعم مصر للحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار في البلاد

السفير المصري في
السفير المصري في الخرطوم يلتقي بعضو مجلس السيادة السوداني

‎التقي السفير حسام عيسي، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، بالدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة السوداني، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان في شتي المجالات التنموية والإغاثية والسياسية.

 

واستعرض السفير عيسى والدكتور ادريس آخر ما شهدته العلاقات من تطورات إيجابية، وأكدا أهمية المضي قدماً فى دعمها استغلالاً للفرص الضخمة المتاحة ولتحقيق مصالح الشعبين.  


وأشاد الدكتور الهادي إدريس بالتنسيق والتعاون المعزز بين الحكومتين المصرية والسودانية على مختلف الأصعدة، ودعم مصر للسودان فى مختلف الأطر الاقليمية والدولية سعياً لإنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار فى السودان الشقيق.

 

وأكد السفير حسام عيسي دعم مصر الكامل للحكومة السودانية في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.   
 

مصر دعم مصر السودان مصر والسودان الخرطوم جمهورية مصر العربية مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس حكومة السودان السيادة السوداني عضو مجلس السيادة السوداني

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