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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيقونة الكرة..

كيف احتفل الكاف بـ عيد ميلاد محمد بركات الـ 45؟

صدى البلد

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، رسالة تهنئة لـ محمد بركات مدير المنتخب الأول السابق بمناسبة عيد ميلاده الـ 45 الذي يحل اليوم، الثلاثاء. 

 

ونشر الحساب الرسمي لـ الكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لـ أبرز أهداف بركات، معلقا "أسطورة محمد بركات يبلغ 45 عاما.. عيد ميلاد سعيد لأيقونة كرة القدم المصرية".

 

ويحتفل اليوم  محمد بركات، نجم الأهلى السابق، ومدير منتخب مصر بعيد ميلاده الـ45، حيث إنه من مواليد 7 سبتمبر 1976.

 

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الأهلي يهنىء بركات بمناسبة عيد ميلاده اليوم

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022
 

يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، في شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

 

ولم يتحدد بعد، الموعد الرسمي لمباراة مصر وليبيا، لكنها ستقام، في الفترة ما بين 6 و 9 أكتوبر القادم.

 

ومن المقرر أن  تنقل مباراة مصر وليبيا، عبر قناة أون تابم سبورتس، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

 

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ أمس الإثنين برئاسة أحمد مجاهد، إقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول.

 

ووجه اتحاد الكرة، الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري، على الفترة الماضية.

 

كما قرر الاتحاد المصري، استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال 48 ساعة.

 

وكان منتخب مصر قدم خلال المباراتين السابقتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، أداء غير مُرضٍ للجميع مما جعل الإعلام والخبراء والجماهير يشنون هجومًاَ قويًاَ على البدري.

 

وحصد المنتخب المصري، 4 نقاط من الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

 

ويدخل منتخب مصر مواجهة ليبيا، القادمة، تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل اعتلاء صدارة المجموعة السادسة، وقطه خطوة جديدة نحو بلوغ مونديال  2022.

 

على الجانب الآخر، يطمح منتخب ليبيا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة، في المواجهة القادمة، للحفاظ على حظوظه، في بلوغ مونديال كأس العالم 2022.

 

كان منتخب ليبيا تفوق على الجابون بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، بينما تنتظره مواجهة صعبة، اليوم، الثلاثاء، أمام أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثانية.

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