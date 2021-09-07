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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة معلول والجزيري والمثلوثي.. تونس تفوز على زامبيا في تصفيات المونديال

منتخب تونس
منتخب تونس

فاز المنتخب التونسي على نظيره الزامبي بهدفين دون مقابل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

افتتح وهبي الخزري التسجيل لمنتخب تونس من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

وأكد أنيس بن سليمان انتصار نسور قرطاج بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 92، ليحصد منتخب تونس نقاط المباراة الثلاث.

وشارك علي معلول لاعب النادي الأهلي وحمزة المثلوثي لاعب الزمالك في المباراة كاملة مع تونس، فيما تم استبدال زميله سيف الدين الجزيري في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تونس للنقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد زامبيا عند 3 نقاط في المركز الثاني.

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