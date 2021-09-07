بعد انضمامه لـ فاركو.. رامي صبري يعود مع زوجته من المالديف

أنهى قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي رامي صبري إجراءات انتقاله إلى نادى فاركو الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات القادمة.

وعاد رامي صبري كابتن فريق نادى إنبى وزوجته الاعلاميه شيما صابر من جزر المالديف بعد قضاء أجازة قصيرة هناك قبل انضمامه إلى معسكر نادي فاركو الصاعد حديثا استعداد للموسم الجديد.

وتعرض رامي صبري لوعكة صحية بسيطة هناك ، حيث تم الاشتباه باصابته بفيروس كورونا مما جعله يمتنع عن الخروج من حجرته بالفندق لحين التاكد من نتيجه العينه التى جاءت سلبيه

وطمئن رامي صبري جمهوره بسلامته لحظه بلحظه عن طريق نشر عدد من الفيديوهات برفقه زوجته لطمآنه المتابعين ليعود بعدها الي دبي ليقضى فيها بضع ايام ومن ثم عاد الي مصر علي طيران الاماراتيه ،مؤكدين استمتاعهم بالرفاهية علي الرحله وذلك بعد الاطمئنان علي حالتهم الصحيه.