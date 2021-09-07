عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انضمامه لـ فاركو.. رامي صبري يعود مع زوجته من المالديف

رامي صبري وزوجته
رامي صبري وزوجته

أنهى قائد الفريق الأول لكرة القدم  بنادي إنبي رامي صبري  إجراءات انتقاله إلى نادى فاركو الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات القادمة.

وعاد رامي صبري كابتن فريق نادى إنبى وزوجته الاعلاميه شيما صابر من جزر المالديف بعد قضاء أجازة قصيرة هناك  قبل انضمامه إلى معسكر نادي فاركو الصاعد حديثا استعداد للموسم الجديد.

وتعرض رامي صبري لوعكة صحية بسيطة هناك ، حيث تم الاشتباه باصابته بفيروس كورونا مما جعله يمتنع عن الخروج من حجرته بالفندق لحين التاكد من نتيجه العينه التى جاءت سلبيه

وطمئن رامي صبري جمهوره بسلامته لحظه بلحظه عن طريق نشر عدد من الفيديوهات برفقه زوجته لطمآنه المتابعين ليعود بعدها الي دبي ليقضى فيها بضع ايام ومن ثم عاد الي مصر علي طيران الاماراتيه  ،مؤكدين استمتاعهم بالرفاهية علي الرحله وذلك بعد الاطمئنان علي حالتهم الصحيه.

رامي صبري فاركو نادي فاركو اللاعب رامي صبري صفقات فاركو

ترشيحاتنا

مدبولي يستعرض تقريرا حول استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين

الأوقاف: منع أي عنصر منتمٍِ لأي جماعة متشددة من صعود المنبر

بعد عقوبة شيكابالا.. الاستئناف تنظر تظلم الزمالك الأسبوع المقبل

بعد انضمامه لـ فاركو.. رامي صبري يعود مع زوجته من المالديف

وزراة الأوقاف تطلق مبادرة “نبي الرحمة” بمناسبة المولد النبوي الشريف

بعد إعلان ملامح حكومتها.. طالبان تدعو إلى عدم التدخل في شؤون أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار إقالته.. ضربة جديدة من اتحاد الكرة ضد حسام البدري

بناء على رغبته.. مارتن يول يقتحم قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر

مفيش أمل.. شوبير يعلن فشل عودة حمدي النقاز لـ الزمالك

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

24 ساعة تحسم انتقال دبابة الأهلي وثنائي المنتخب إلى الدوري التركي

جالاتا سراي يوجه انذارا شديد اللهجة لـ مصطفى محمد.. تفاصيل

ممدوح عباس يهاجم أحمد مجاهد عقب إقالة حسام البدري

الرئيس السيسي: عاملين ميكنة كاملة لكل إجراءات صرف الضرائب والجمارك|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

فيديو

فيديو جراف.. هل تأثرت ميرفت أمين بالحريق الذي شب في عمارتها

حملة الهجوم وكواليس العودة و30 يونيو..ماذا قال خالد يوسف لـ عمرو أديب؟

فيديو جراف..الأعلي للإعلام : ضوابط جديدة تمنع ترويج منتجات طبية غير مرخصة

فيديوجراف| بعد فرار 6 فلسطينيين منه.. معلومات عن سجن جلبوع الأشد تحصينا

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

اﻟﻤﺰﻳﺪ