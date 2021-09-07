رئيس مجلس النواب الليبي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في البلاد

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم “الثلاثاء”، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.



وأوضح الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق - وفقا لبوابة "أفريقيا" الإخبارية - أن صالح وكوبيش التقيا بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق في الشرق الليبي.



في سياق منفصل، أعلن عقيلة صالح تعليق جلسة مجلس النواب الليبي التي كانت مخصصة لاستجواب الحكومة إلى يوم غد عقب استئنافها مباشرة، نظرا لعدم حضور الحكومة في موعدها.



وأشارت البوابة إلى أن نقاط الاستجواب تتضمن عدّة مواضيع كالكهرباء، وجائحة كورونا وتوحيد مؤسسات الدّولة والسيولة، كما يتضمن الاستجواب تساؤلات حول الميزانية العامة للدّولة واستفسارات حول القطاعات، مثل لجنة الجرحى والمفقودين ولجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة الخارجية والتعاون الدولي ولجنة الحكم المحلي.



كما يتضمن أسئلة حول لجنة الدفاع والأمن القومي، خاصة حول إخراج المقاتلين الأجانب وكذلك يتضمن الاستجواب أسئلة حول قطاع النفط وشركة المياه وشركة الكهرباء، والمواصلات.