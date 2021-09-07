انتخاب مصر عضوا أصيلا عن الحكومات بمجلس إدارة منظمة العمل العربية

شهد مؤتمر العمل العربي بدورته الـ47 برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة اليوم الثلاثاء، انتخاب مصر والعراق وتونس والكويت عن فريق الحكومات أعضاء أصيلين بمجلس إدارة منظمة العمل العربية، إضافة للجزائر كعضو احتياطي، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2023.



كما شهد المؤتمر - المنعقد بالقاهرة لليوم الثالث على التوالي - انتخاب المهندس ناصر أحمد المير من قطر، ومنير البساط من لبنان كعضوين أصيلين، وسعيدة نغزة عضوًا احتياطيًا من الجزائر عن فريق أصحاب الأعمال، وانتخاب يعقوب بن يوسف من البحرين، وحفيظ حفيظ من تونس كعضوين أصيلين، وعاشور تلي من الجزائر كعضو احتياط عن فريق العمال.

وتم تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة عن فريق الحكومات من الجزائر والأردن ومصر والعراق ولبنان أعضاء أصليين، والبحرين وفلسطين أعضاء احتياطيين، وعن فريق أصحاب الأعمال أحمد جامع خليفة القيزي من الإمارات، وعن فريق العمال أشرف حسن الأعور من فلسطين.



كما تم تشكيل لجنة الحريات النقابية من دولة فلسطين عضو أصيل عن الحكومات، ومحمدو ولد سيدي من موريتانيا عضو أصيل عن أصحاب الأعمال، وبطرس سعادة من لبنان عضو أصيل عن العمال، وتم تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية عن الحكومات حياة بنتو اسماعيل من تونس، ورابحة الدابس من الأردن، ويحيى وهيبة من الجزائر، وسعيدة ادلدوش من المغرب وهدى ناصر الكواري من قطر.



كما تضمن فريق أصحاب الأعمال آيات بنت أحمد سليمان من السعودية، ولجينة محسن من سلطنة عمان، وسحر غدار من لبنان، وشيماء بهاء الدين من مصر ونرجس لوباريس من المغرب، كما شمل فريق العمال حصة عبيد من الإمارات، ومارييت خوري من سوريا، وإسراء حسن من العراق، وسمر الحياري من الأردن وسولاف درويش من مصر.

