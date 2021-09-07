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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السباح المصري العالمى باروكى يستعد لعبور قناة السويس في 6 أكتوبر

السباح المصرى العالمى
السباح المصرى العالمى سيد باروكى

أعلن السباح المصرى العالمى سيد باروكى، أن العالم سيكون على موعد يوم السادس من أكتوبر القادم مع حدث عالمى كبير سيغير في قواعد التحدى وتاريخ السباحة، حيث أعلن باروكى عن استعداده لعبور قناة السويس الجديدة لأول مرة من خلال سباحة زعانف المانو، وهو التحدى الذى يتم لأول مرة على أرض مصر ويضع قناة السويس على خريطة السباحة العالمية وضمن خطط السباحيين العالمين الذين يخوضون تحدى عبور المانش، خاصة وأن قناة السويس مانع مائى أقوى وأطول من المانش.

وقال باروكى على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك :  (اللحظة اللي بستناها من زمان .. الحلم اللي عشته في تدريب وتركيز .. دلوقت خلاص هنبدأ اول خطوة في تنفيذه، بدعمكم وبحبكم هنغير مع بعض التاريخ ، هنجيب العالم كله لمصر، وزي ما أبطالنا عملوها زمان وخلوا العالم كله يحلف بالجندي والمقاتل المصري بعد معجزة عبور القناة في حرب أكتوبر ٧٣ .. هنخلي العالم كله يرجع يبص تاني ويعترف تاني بقوة الإرادة والتحدي اللي عند المصريين .. وزي ماكانت أنظار العالم كله علي قناة السويس في حرب العبور سنة ٧٣ .. ان شاء الله هتكون كل عيون العالم علي قناة السويس في ٦ أكتوبر اللي جاي، وإحنا بنحقق انجاز جديد وتحدي جديد بعبور قناة السويس الجديدة ،سباحة بزعانف المانو .. عشان يكون التحدي أكبر ويكون الإنجاز ده بيحصل لأول مرة وأقدر أحقق لبلدي اللي حلمت بيها من زمان اني دائما أرفع علمها في كل مكان، ليه يكون تاريخ السباحة قايم علي تحدي عبور المانش في انجلترا .. ليه مانخلقش مانش جديد ونحط مصر علي خريطة السباحة في العالم .. يوم ٦ أكتوبر اللي جاي تحدي جديد هدخله بروح انتصار اكتوبر وبدعمكم كلكم ، يوم عبور قناة السويس )

وكان باروكى قد إعلن الانتهاء من معسكر تدريب فى إيطاليا، وفاجأ السباح المصرى العالمى سيد باروكى، الذى يعتبر أول عربى وأفريقى يدخل موسوعة جينيس لأعلى قفزة من الماء "قفزة الدولفين"، جمهوره بالإعلان عن حدث مهم يستعد له خصيصًا فى إيطاليا.

وقال سيد الباروكى، إنه سيغير خريطة السباحة العالمية خلال شهر أكتوبر المقبل، وسيسجل هذا الحدث باسم مصر لأول مرة فى تاريخ السباحة الدولية، مشيرًا إلى أنه بدأ الاستعداد لهذا الحدث الهام خلال الفترة الماضية، وسافر إلى إيطاليا مؤخرًا من أجل الدخول فى معسكر إعداد خاص من أجل الاستعداد لهذا الحدث الضخم الذى ستشهده مصر فى أكتوبر المقبل وسيكون خطوة كبيرة فى تغير خريطة السباحة العالمية، وسببًا فى أن يجعل مصر قبلة لكل تحديات السباحين فى الفترة المقبلة.

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