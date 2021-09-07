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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم أزهري يكشف عن أهمية صدقات نبض الحياة..فيديو

الشيخ أحمد دسوقي
الشيخ أحمد دسوقي

قال الشيخ أحمد دسوقي من علماء الأزهر الشريف ، إن الشخص إذا أراد أن يفتح الله عليه يجب أن يفتح على عباد الله ، مؤكدا أن مؤسسة نبض الحياة 99% من أعمالها مجانية مثل حفر الآبار وتوصيل المياه .


وأضاف أحمد دسوقي خلال لقائه في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة "صدى البلد 2" ، أن المؤسسة تعمل على بناء المساجد والعديد من المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى أموال كبيرة ، مؤكدا أن حفر البئر نصل تكلفته إلى 25 ألف جنيه .

 

تعرف على مجهودات مؤسسة نبض الحياة لإيصال المياه النظيفة لمن يحتاجها

 

قال أحمد دسوقي أحد علماء الأزهر الشريف، إن  مؤسسة نبض الحياة بها حملات كثيرة  تستهدف بناء المساجد ومشروعات زراعة النخيل  بمحافظة الوادي الجديد ، إضافة إلى مشروع سقيا الماء وإيصال المياه إلى من يحتاجها في كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف  أحمد دسوقي  في حواره مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد 2"، :"  تكلفة وصلة المياه  لأي مكان 3 آلاف جنيه، وهناك تعاون مشترك بين شركة المياه الحكومية ومؤسسة نبض الحياة الخيرية، ويتم إجراء دراسة حالة للأسر التي سيتم إيصال المياه لها وعندما يتم التأكد من انهم من الفئات الاولى بالرعاية تقوم شركة المياه بتخفيض تكلفة إيصال المياه من 7 آلاف جنيه إلى 3 آلاف جنيه ".

وتابع أحمد دسوقي :" هناك تضامن وتكامل وتنسيق مستمر مع الدولة ومؤسسة نبض الحياة من أجل ايصال المياه الى المستحقين في كافة أنحاء الجمهورية ".

وأكمل أحمد دسوقي :" هناك مشروعات وصلات مياه في مختلف محافظات الجمهورية من  الجيزة  وحتى أسوان، كما يتم فتح آبار في مرسى مطروح".

وتابع أحمد دسوقي :"  عندما سئل الرسول عن أعقل الناس في الحياة، قال  أكثرهم للموت ذكرا  وأشدهم له استعدادا، وعندما يعرف الإنسان مصيره لا يفسد في الأرض ويكثر من الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين ، ومنها الشاركة في حملة سقيا الماء والتعاون مع مؤسسة نبض الحياة لإيصال المياه النظيفة لمن يحتاجها".

الوادى الجديد الازهر الشريف الفئات الأولى بالرعاية شركة المياه مرسى مطروح توصيل المياه وصلات مياه الرعاية

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