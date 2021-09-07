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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتقليل غرامات التأخير..

طارق شاهين: توسيع رصيف ميناء الإسكندرية ليتسع لـ7 سفن

الربان طارق شاهين
الربان طارق شاهين

أكد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن عملية تطوير الميناء تهدف إلى استعادته مكانته العالمية الذي تستحقه.

 

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، “بعد التطوير سيصبح الميناء الأكبر في العالم، والأكثر محورية في البحر المتوسط"، معلقا ”نحن مش أقل من أى ميناء في العالم، وتاريخ إنشائه يعود إلى سنة 332 قبل الميلاد". 



وأشار "شاهين"، إلى أن بعد تطوير رصيف الميناء سيتسع إلى 7 سفن في وقت واحد، وهو ما سوف يقلل من عملية انتظار السفن، ويقلل غرامات التأخير التي يدفعها الميناء حال تأخر دخول أي سفينة.



وتابع "مئات ملايين الدولارات تخسرها الموانئ وتأخذها خطوط الملاحة بسبب انتظار السفن وتأخر دخولها الموانئ".

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد عربات القطارات الجديدة بميناء الإسكندرية، وذلك خلال زيارته اليوم ميناء الإسكندرية.

 

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