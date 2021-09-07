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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم بني سويف : بدء فاعليات البرنامج التدريبي ( التنمية المهنية والتدريب علي رأس العمل لمسئولي وحدات التدريب )بمدارس بني سويف

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمسئولي وحدات التدريب بمدارس بني سويف

صدى البلد

عقدت إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم لقاء تعريفيا لمديري المدارس عن التنمية المهنية والتدريب على رأس العمل ودعم مسئولي وحدات التدريب بالمدارس تحت رعاية عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، حيث يأتي هذا التدريب بتوجيهات  الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، والذي افتتحه الدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم وفاضل محمد فاضل مدير التعليم الخاص وعقد اللقاء بمدرسة الديوان الخاصة التي تستضيف فعاليات التدريب .

 

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وأكد الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية في كلمته الافتتاحية علي ضرورة متابعة مخرجات التدريب والتطبيق الفعلي علي أرض الواقع.

وأوضحت غادة عبدالرؤوف مدير إدارة التدريب بالمديرية، أن التدريب يستهدف مديري المدارس لمدة يوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام لمسئولي وحدات التدريب لعدد ٣٠ مدرسة في ثلاثة محاور هي التدريب على تنمية قدرات مسئولي وحدات التدريب والتقييم وكتابة وإعداد التقارير.

 الجدير بالذكر أن هذا التدريب سوف يتم لجميع المدارس التابعة للمديرية والإدارات التعليمية المختلفة.

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