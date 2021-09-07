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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

25 شابا وفتاة يتبنون حملة صحتكم في تنظيم أسرتكم ببني سويف.. فيديو

صدى البلد

نظم  المجلس القومي للسكان ببني سويف بالتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان و مؤسسة أقران مصر وجمعية تنظيم الأسرة بالمحافظة ورشة  عمل تدريبية تحت عنوان " صحتكم في تنظيم أسرتكم، ولمدة 5 أيام  بدءا  من اليوم الأحد وتنتهي الخميس 9سبتمبر  الجاري، وذلك بقاعة مؤتمرات الجامعة   بمدينة بني سويف.

حاضر في الورشة نجلاء  محمد الصاوي مدير فرع المجلس ببني سويف وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة  ومحمود طلب مدير الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالمحافظة و"المدربين بشبكة تثقيف أقران مصر " ريهام محمود  طالبة بكلية الطب و ممثلة شبكة  تثقيف أقران مصر ببني سويف محمد عماد  طالب بكلية العلاج الطبيعي ، الاء عيد عويس مثقفة أقران. 

في البداية قالت  نجلاء محمد الصاوي مقررة المجلس القومي للسكان بالمحافظة إن حملة "صحتكم في تنظيم أسرتكم " تهدف إلي رفع الوعي بضرورة تنظيم الأسرة ومناهضة زواج القاصرات، باعتباره نمطًا من أنماط الاتجار بالبشر واستغلال وانتهاك لحقوق الأطفال في الحياة الكريمة واسترقاقهم واستعبادهم، واعتبارهم سلعة تباع وتشتري، فضلا عن كونه يُعد من أسباب الزيادة السكانية.

وقالت "الصاوي في تصريحها لصدي البلد" هناك 5 محاور الشباب وصحة المراهقين والثاني لجنة تنسيقية  من التضامن والصحة والمجلس القومي للسكان والمراة ووحدة المراة بالمحافظة والتضامن الاجتماعي وغيرهم من الجهات المختصة . 

 فيما قال محمد عماد   مدرب وطني بمؤسسة أقران مصر لعام 2021  لا يعتبر أسلوب تثقيف الأقران بالقضايا الصحية أو الصحة الإنجابية أسلوبا جديدا عالميا لكنه بات يحظى بانتشار متزايد مع وجود دراسات تؤكده كطريقة جيدة لإيصال المعلومات والتأثير بالأشخاص ولا سيما الشباب والمراهقين والنساء 

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وأكدت  ريهام محمود  أن الهدف من التدريب زيادة وعي الشباب بثقافة الصحة الإنجابية وكذلك الاهتمام والتوعية بمشاكل السيدات كمشاكل تنظيم الأسرة وزواج الأطفال بحيث يكون كل متدرب سفيرا في مكانة والبيئة المحيطة به  كمثقف صحي.

وأضافت أن المتدرب يتلقي  التدريب وعليه أن  يدرب 60 شخصا من أقرانه، سواء كان في القرية أو المدينة أو جهة الدراسة أو حتي أقاربه. وأشارت  إلي  أن التدريب  يمتد لمدة 5  أيام  من اليوم الأحد 5 الي  الخميس 9 سبتمبر    الجاري وبحضور 20 متدربا من البنين والبنات من جميع قري محافظة بني سويف  تم اختيارهم بعناية من بين 100 متقدم للتدرب .

وأكدت  أن مجموعة الأقران المحيطة بالشاب أو الشابة لديها تأثير قوي على طريقة تصرفه ، كما تعتبر مصداقية مثقفي الأقران  ضمن الفئة المستهدفة قاعدة هامة يبنى على أساسها تثقيف الأقران بنجاح.

فيما قال محمود عبدالمطلب  مدير الجمعية  المصرية لتنظيم الأسرة ببني سويف أن هدف التدريب هو  تطوير مهارات المشاركين كمدربي مثقِّفي الأقران في مجال التثقيف الصحي عن الصحة الإنجابية والجنسية والمهارات الحياتية، وبناء قدراتهم لتطبيق جلسات تثقيفية لأقرانهم، إضافة لكيفية استخدام دليل مربي تثقيف الأقران.

وأضاف أن الورشة  تطرَّقت للتعرف على مجموعة من المفاهيم والقيم مثل النوع الاجتماعي والعنف القائم عليه، المراهقة وتغيُّراتها ، تنظيم الأسرة، الزواج المبكر وخطورته علي المجتمع.

 

بني سويف التضامن الأمم المتحدة جامعه كلية العلاج الطبيعي التضامن الاجتماعي

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