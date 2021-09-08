أخبار التعليم| خفض الحد الأدنى للتقدم للكليات.. البحوث الفلكية يكشف عن مسار القمر الصناعي الماليزي

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم العالي: خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية

قررت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعها مساء اليوم برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية على النحو التالي:

الطب 85% والهندسة 70%.. ننشر تنسيق الجامعات الخاصة بعد قرار خفض الحد الأدنى

قررت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية على النحو التالي:

بعد خفض الحد الأدنى.. تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خفض الحد الأدنى للتقدم إلى كليات الجامعات الأهلية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لطلاب الثانوية العامة لهذا العام للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، التي يرغبون في الالتحاق بها، وحصر أعداد الطلاب الذين تم قبولهم في المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق الحكومي.

"البحوث الفلكية" يكشف عن مسار القمر الصناعي الماليزي الخارج عن السيطرة

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه في إطار الرصد والمتابعة الدورية لحزام أقمار الاتصالات بصفة عامة والأقمار المصرية بصفة خاصة من محطة الرصد البصري للحطام الفضائي والأقمار الصناعية بالقطامية والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، وفى ضوء الاستراتيجية المصرية للبحث العلمى 2030 قام الفريق البحثي بالمعهد بعمل الحسابات المدارية ومخططات رصد القمر الماليزي ميسات -3 والمنطقة المحيطة به، وتم اخذ أرصاد ناجحة للقمر الصناعي.

التعليم العالي تعلن مد تنسيق الجامعات الخاصة حتى 11 سبتمبر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكتروني حتى الخامسة مساء السبت القادم الموافق 11 سبتمبر 2021 ، ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة.

عبدالغفار يشهد حفل ختام النسخة السابعة من البرنامج العالمي "بذور من أجل المستقبل"

شهد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الثلاثاء حفل ختام النسخة السابعة من البرنامج التدريبي العالمي (بذور من أجل المستقبل) في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذى تنظمه شركة هواوى مصر، خلال الفترة من ٢٩ أغسطس حتى ٧ سبتمبر ٢٠٢١، بحضور د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، ود. هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والسيدة/ هالة عرندة نائب رئيس شركة هواوى للعلاقات الحكومية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

مدير معهد إعداد القادة يشارك في فعاليات معسكر «قادة المستقبل 7» بجامعة بنها

قدم الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان ندوة بعنوان القيادة الإيجابية خلال فعاليات اليوم الثاني من معسكر "قادة المستقبل 7" بعنوان الدورة التدريبية لإعداد القيادات الشبابية" المقام بمركز إعداد القادة بجامعة بنها تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، وإشراف الدكتور محمد أبو سالم المشرف العام على المركز، الدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة بجامعة بنها.

تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢١.. تعرف على كلية الخدمة الاجتماعية ومجالات العمل للخريجين

تعد كلية الخدمة الاجتماعية من الكليات التى لا يعرفها كثيرين رغم تفردها وتميزها، إذ لا توجد كلية الخدمة الاجتماعية فى الكثير جامعات مصر، ولكنها تقتصر على التواجد فى 4 جامعات فقط، هم حلوان ، اسوان ، اسيوط والفيوم .

ننشر تفاصيل تشكيل لجنة عليا لتدريب العاملين بوزارة التعليم والهيئات التابعة لها

‏قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تشكيل لجنة عليا للتدريب برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من نواب الوزير ، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والمستشار القانوني للوزير ، ورؤساء قطاعات التعليم بنوعيه، ومديري ‏مراكز البحوث والتقويم وتطوير المناهج واعداد القيادات ‏، فضلا عن عضوين من خبراء التنمية المهنية والتدريب يتم ترشيحهما من قبل نائب الوزير لشؤون المعلمين وغيرهم.