الأحدث في العالم..الهيئة القومية للأنفاق تكشف عن مميزات قطار المونوريل

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم عربات قطار المونوريل التي وصلت إلى مصر بتكنولوجيا عالية.

وأضاف عصام والي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم” عبر فضائية “الحياه”، ان المنونوريل سواء كوسيلة أو نوعية قطار، يعد احدث قطار موجود بالعالم، مؤكدا أنه صنع بانجلترا وتم تخصيصه لمصر وسيعمل على مسار 6 أكتوبر - العاصمة الإدارية.

سرعة قطار المونوريل

وتابع عصام والي، أن قطار المونوريل يسير بسرعة 90 كيلو في الساعة، مؤكدا أن معدلات الأمان به 100%، وبه جزء مخصص لذوي الهمم.

وأشار والي إلى أن، المواطن سيستطيع الإنتقال من محافظة إلى محافظة عن طريق القطار فائق السرعة، مؤكدا أن القطار سيصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والاسكندرية وسيتفرع غربا لمدينة العلمين ومرسى مطروح.