أول تعليق من سيدة تعرضت للسحل على يد 7 أشخاص بالغربية

كشفت رضا محمد، السيدة المعتدي عليها بالعصيان من قبل 7 أشخاص فى بسيون بمحافظة الغربية، تفاصيل الاعتداء عليها وسحلها، مؤكدة أن هذا الأمر بسبب إلقاء القمامة على أرضها.

وأضافت رضا محمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أنه «لدينا أرض وجيران لنا يرمون فيها قمامة بشكل مستمر، وذهبت للبيئة لتقديم شكوى ضد هذا الأمر».

وتابعت، انه :"بعدها جاءوا لمنزلي وسحلوني وضربوني بالشوم على دماغي وجردوني من ملابسي، وروحت عملت محضر في القسم بالواقعة".