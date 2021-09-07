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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مباحثات بين غادة والي والبركاني بشأن دعم الأمم المتحدة لليمن.. واستعراض البرامج المعنية بالمخدرات والجريمة

غادة والي المدير
غادة والي المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بال

خلال لقاء غادة والي  والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة

تقديم المساعدة  لتطوير التشريعات اليمنية وفقاً لنتائج عملية الاستعراض

تناول الشراكة بين المنظمة واليمن لمواجهة التحديات الراهنة ودعم سيادة القانون

استعراض أهم البرامج والمشاريع  المعنية بالمخدرات والجريمة حالياً في اليمن

تدريب أكثر من 700 من أعضاء قوات خفر السواحل اليمنية منذ 2020 وحتى الآن

تشكيل أول فريق استعداد ليقوم بإجراء الدوريات اليومية وتفتيش السفن المشتبه تورطها في التهريب

 

عقدت غادة والي، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة،  لقاءً مع رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، وذلك خلال زيارة الأخير إلى فيينا للمشاركة في عدد من الفعاليات البرلمانية.

تناول اللقاء أهمية الشراكة بين المنظمة ودولة اليمن لمواجهة التحديات الراهنة ودعم سيادة القانون، وسبل تعزيز هذه الشراكة وتوسيع مجالات الدعم الذي تقدمه المنظمة لليمن.

وتم خلال اللقاء استعراض أهم البرامج والمشاريع التي تنفذها منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة حالياً في اليمن، وأبرزها البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة في البحار الذي تم من خلاله تدريب أكثر من 700 من أعضاء قوات خفر السواحل اليمنية منذ 2020 وحتى الآن، إضافة إلى تجديد عدد من الزوارق في ميناء عدن، وتشكيل أول فريق استعداد ليقوم بإجراء الدوريات اليومية وتفتيش السفن المشتبه تورطها في التهريب. 

كما تمت مناقشة البرنامج العالمي لمراقبة الحاويات الذي تنفذه المنظمة في اليمن منذ عام 2018 والذي تم من خلاله تعزيز قدرات مسئولي إنفاذ القانون والجمارك في ميناء عدن، وكذلك في مطاري عدن وسيئون، على رصد ومكافحة كافة أنواع التهريب والاتجار غير المشروع.

وأكدت غادة والي خلال اللقاء أن المنظمة الأممية تتطلع لتوفير المزيد من الدعم لليمن في المرحلة المقبلة، بما في ذلك عن طريق دعم عملية استعراض تنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في اليمن، وتقديم المساعدة المطلوبة من قبل الجهات في اليمن لتطوير التشريعات اليمنية وفقاً لنتائج عملية الاستعراض. 

كما أن المنظمة تعمل حالياً على تقديم المساعدة لليمن في إطار مراجعة قانون مكافحة الإرهاب، لرفع فاعلية هذا القانون وضمان تطابقه مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع البرلمان اليمني، في إطار البرنامج المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.

غادة والى الأمم المتحدة المخدرات مجلس النواب اليمن

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