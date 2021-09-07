عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد توجية السيسى..صناعة النواب تطالب بدعم المصانع لتشجيع المنتج المصرى

المصانع
المصانع

أشادت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس السيسى المستمرة فى تطوير المواني المصرية والتوجية الخاص بعدم السماح  بدخول بضائع لمصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية.

 

وقالت إيفلين" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى بقوة للنهوض بالدولة المصرية فى جميع المجالات والتوجية الخاص بعدم السماح  بدخول بضائع لمصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية يساهم بشكل كبير فى القضاء على الاستيراد العشوائي وذلك ينتج من خلال تفعيل الدور الرقابى من الدولة ممثلة فى الجمارك والمؤسسات المعنية ووضع شروط خاصة للاستيراد وفقا للمعايير الأوربية لتقديم منتج ذو جودة عالمية.

المالية : عدم السماح باستيراد أي منتج غير مطابق للمواصفات والمعايير

وطالبت نائبة لجنة الصناعة بضرورة بتقديم تسهيلات للمصانع لتشجيع المنتج المصرى والخروج بمنتج بمواصفات عالية الجودة  والاستعانة بالخبرات الاجنبية وتدريب العاملين باستمرار لتطوير المنتج وتقديم فى صورة متميزة.

 

واكدت على ضرورة بتطوير المدارس الصناعية عن طريق التدريب العملي للطلاب والاستفادة من خبرات المهندسين ونقلها الى الطلاب لتخريج جيل واعد قادر على العمل ورفع اسم مصر عاليا.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد علي عدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بداء من مارس 2022.

وقال الرئيس السيسي خلال تفقد عمليات تطوير ميناء الإسكندرية البحري: "بقول الكلام ده علشان الشركات المعنية تساعد الدولة والحكومة في الإجراءات اللى بنعملها وهى هدفها تسهيل الأعمال وقدر ضخم من الشفافية، فضلا عن دولة بتتكلم زى ما الدول المتقدمة في التجارة بتعمل كده، لأنه النهاردة احنا شغالين فى حاجة اسمها المعايير الأوروبية علشان لن نسمح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية".

وتابع الرئيس السيسي: "مش هنقبل ان حاجة تخش، اى حد يستورد اى حاجة يبيعها للناس تشتغل أسبوع او شهر وتترمى لا.. احنا هندخل كل البضائع اللى هتخش البلد طبقا للمعايير زى الدول المحترمة مبتشتغل.. حاجتنا من شركات محترمة علشان الناس اللى في مصر تشترى وهى مطمنة ومش هنسمح لأى مستورد أنه يجيب أى حاجة مش هانوافقله وكام شهر اللى فات كان عبارة عن إجراءات اختبارية، لكن من أكتوبر هنبدأ التجهيز للتطبيق، وبدءا من مارس 2022 سيتم تطبيق المعايير اللى اتفقنا عليها، لكل البضائع اللى تخش مصر طبقا للمعايير الأوروبية، ويبقا ادينا فرصة للمستوردين لما يتعاقدوا على بضائع ومواد هيطبق عليها المعايير اللى بتكلم عليها، ولو مش هانبقا جاهزين في مارس 2022 قولولي".. 

 

مجلس النواب الرئيس السيسي تطوير المواني المصريه الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستيراد العشوائي

ترشيحاتنا

العناني يعقد اجتماعاً لمناقشة سبل دعم منتج السياحة الثقافية

السفير ياسر الشواف يبحث مع رئيس قناة بنما التعاون حول هيئة قناة السويس

رسميا.. زيادة في أسعار ميتسوبيشي أكسباندر 2022

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

خاص| خالد صديق: تكلفة الوحدة بمثلث ماسبيرو مليون جنيه والمواطن يحصل عليها ب360 ألف فقط.. فيديو

بعد توجية السيسى..صناعة النواب تطالب بدعم المصانع لتشجيع المنتج المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمر رئاسي.. وزير النقل يزف بشرى لركاب قطارات السكة الحديد

بعد انتحال عاطلين صفة ضباط آداب.. كواليس مصرع شاب في مركز مساج مشبوه

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

التعليم العالي: خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية

قبل وبعد التطعيم.. أعراض الإصابة بمتحور دلتا بلس عند الكبار

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

ممدوح عباس يهاجم أحمد مجاهد عقب إقالة حسام البدري

بناء على رغبته.. مارتن يول يقتحم قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

فيديو

فيديو|حياة خطاب لـ"صدى البلد": كورونا سبب تراجع نتائج مصر في بارالمبياد طوكيو.. وأبطالنا تحدوا الظروف الصعبة

خاص| بتكلفة 40 مليار جنيه.. خالد صديق : إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة خلال أيام

أمريكا تدخل على الخط .. لماذا انقلب الجيش على رئيس غينيا واعتقله؟

السباح المصري العالمى باروكى يستعد لعبور قناة السويس في 6 أكتوبر.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ