بعد توجية السيسى..صناعة النواب تطالب بدعم المصانع لتشجيع المنتج المصرى

أشادت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس السيسى المستمرة فى تطوير المواني المصرية والتوجية الخاص بعدم السماح بدخول بضائع لمصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية.

وقالت إيفلين" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى بقوة للنهوض بالدولة المصرية فى جميع المجالات والتوجية الخاص بعدم السماح بدخول بضائع لمصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية يساهم بشكل كبير فى القضاء على الاستيراد العشوائي وذلك ينتج من خلال تفعيل الدور الرقابى من الدولة ممثلة فى الجمارك والمؤسسات المعنية ووضع شروط خاصة للاستيراد وفقا للمعايير الأوربية لتقديم منتج ذو جودة عالمية.

وطالبت نائبة لجنة الصناعة بضرورة بتقديم تسهيلات للمصانع لتشجيع المنتج المصرى والخروج بمنتج بمواصفات عالية الجودة والاستعانة بالخبرات الاجنبية وتدريب العاملين باستمرار لتطوير المنتج وتقديم فى صورة متميزة.

واكدت على ضرورة بتطوير المدارس الصناعية عن طريق التدريب العملي للطلاب والاستفادة من خبرات المهندسين ونقلها الى الطلاب لتخريج جيل واعد قادر على العمل ورفع اسم مصر عاليا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد علي عدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بداء من مارس 2022.



وقال الرئيس السيسي خلال تفقد عمليات تطوير ميناء الإسكندرية البحري: "بقول الكلام ده علشان الشركات المعنية تساعد الدولة والحكومة في الإجراءات اللى بنعملها وهى هدفها تسهيل الأعمال وقدر ضخم من الشفافية، فضلا عن دولة بتتكلم زى ما الدول المتقدمة في التجارة بتعمل كده، لأنه النهاردة احنا شغالين فى حاجة اسمها المعايير الأوروبية علشان لن نسمح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية".



وتابع الرئيس السيسي: "مش هنقبل ان حاجة تخش، اى حد يستورد اى حاجة يبيعها للناس تشتغل أسبوع او شهر وتترمى لا.. احنا هندخل كل البضائع اللى هتخش البلد طبقا للمعايير زى الدول المحترمة مبتشتغل.. حاجتنا من شركات محترمة علشان الناس اللى في مصر تشترى وهى مطمنة ومش هنسمح لأى مستورد أنه يجيب أى حاجة مش هانوافقله وكام شهر اللى فات كان عبارة عن إجراءات اختبارية، لكن من أكتوبر هنبدأ التجهيز للتطبيق، وبدءا من مارس 2022 سيتم تطبيق المعايير اللى اتفقنا عليها، لكل البضائع اللى تخش مصر طبقا للمعايير الأوروبية، ويبقا ادينا فرصة للمستوردين لما يتعاقدوا على بضائع ومواد هيطبق عليها المعايير اللى بتكلم عليها، ولو مش هانبقا جاهزين في مارس 2022 قولولي"..