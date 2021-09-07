جلسات عمل.. أكرم حسني يروج لأحدث أعماله بصحبة الطفلة ريما

نشر الفنان أكرم حسني صور تجمعة مع الطفلة ريما، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلق أكرم حسني علي الصور، كاتبًا: “جلسات عمل تجمع الفنانة الكبيرة ريما مع الوجه الصاعد اكرم حسني”.

بينما علقت الطفلة ريما علي الصور، كاتبة: “بحبك اوى وفرحاناااانة اوى اوى بوجودى معاك فى مكان واحد”.

وتعاقد النجم أكرم حسني على بطولة مسلسل اجتماعي كوميدي يحمل اسم "مكتوب عليا"، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

ويواصل المؤلف إيهاب بليبل كتابة حلقات العمل، فيما يقوم المخرج خالد الحلفاوي بترشيح الأبطال المشاركين، خاصة أن الشركة المنتجة تنوي المشاركة بالمسلسل ضمن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2022، وتجرى حاليا اجتماعات مكثفة بين المؤلف والمخرج وبطل العمل أكرم حسني مع المنتج كريم أبو ذكري، والذي يتعاون مع أكرم للمرة الثانية بعد نجاحهما معا في مسلسل "الوصية".

من جانب آخر حقق فيديو كليب أغنية لو كنت لـ هيفاء وهبي وأكرم حسني، نجاحا كبيرا، حيث حصد 18 مليون مشاهدة، عبر القناتين الرسميتين لهما على موقع “يوتيوب” بعد شهر من طرحها.

وتقول كلمات أغنية لو كنت: “لو كنت ارنب كان اكيد هايبقي الفيل صديقي .. لو كنت مجلة كنت هاكون سمير مش هابقي ميكي .. لو كنت خاتم طبعا كنت هاتألمظ عليكي .. لو كنت جبل طارق انا كنت سألتك عن مضيقي .. لو كنت مسابقة كنت هابقي مسابقة اختيار ملكات جمال واشوف بنات جمال وهناك انا هاشتكيكي”.

"لو كنت كتاب انا كنت هابقي كتاب عن الجمال .. لو في سؤال عن الدلع انا إجابة السؤال .. لو كنت سكة هاكون يمين انا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة و حلها محتاج الف احتمال .. لو كنت لعبة كنت هابقي عروسة باربي لابسة بمبمي اما قلبي عمره ما يلعب بيه عيال".

