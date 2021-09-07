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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرفة المستوردين: تطبيق المواصفات الأوروبية على البضائع «ميزعلش حد»

بضائع
بضائع

قال متى بشاي عضو  مجلس إدارة شعبة المستوردين، تعليقا على حديث الرئيس السيسي عن ميكنة  الإجراءات الجمركية والضريبية وتطبيق المواصفات الأوروبية على البضائع المستوردة، إن مصر تستورد 60 % من احتياجاتها من الخارج.

 

وأضاف  متى بشاي   في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"تطبيق المواصفات الأوروبية على البضائع  ميزعلش  الناس ويساعد  في أن تصل للمستهلك منتجات ذات جودة ".

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وتابع متى بشاي :" نحتاج إلى ألية تنفيذ إجراءات استيراد  البضائع من الخارج"، مضيفا:"  ميكنة الإجراءات  الجمركية  والضريبة  يؤدي  إلى سرعة التخليص الجمركي والقضاء على التجارة الخفية والتعرف على كمية ما يتم استيراده من الخارج، إضافة إلى القضاء على تهريب البضائع ".

 

وأكمل متى بشاي :"  على كل المستوردين البدء في إجراءات التسجيل  في منظومة الإجراءات الجمركية المميكنة لتسهيل الإفراج الجمركي ".

المستوردين السيسي الجمارك الرئيس السيسي المواصفات الاوروبية

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