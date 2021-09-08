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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يناشد التضامن صرف معاش تكافل وكرامة لإعانته على المعيشة

صدى البلد

ناشد المواطن رمضان شحات فهيم محمود مرعى ، المقيم في قرية نجع عايد الهيشة التابعة الى مركز نجع حمادي محافظة قنا ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن، بالموافقة على صرف معاش "تكافل وكرامة".

ويقول فى رسالته : تقدمت بطلب لصرف معاش تكافل وكرامة بوحدة شئون الهيشة وقدمت كل الاوراق التى تثبت انى احتاج مساعده حيث انى اعول أسرة مكونة من سبعة أفراد وانا العائل الوحيد قدمت منذ من شهر نوفمبر الماضى باسم زوجتى فرج الله عبدالناصف عبدالغنى ومنذ هذا التاريخ وانا فى انتظار صرف المعاش حيث انى محتاج مساعده

وأضافت : “قدمت شكاوى على النت كتير، وما فيش فايدة، وكل الشروط تنطبق عليّ، ولا معاش ولا تأمين، ولا أمتلك سيارة، ولا أراضي ولا عقار”.
وتابعت: "نحن في أمسّ الحاجة إلى هذا المعاش؛ لأقوم بقضاء مستلزمات المأكل والمشرب وسداد المرافق الشهرية، ".
وناشد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الشرقية ، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، النظر إلى حالتها بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة لاعانته على صعوبات الحياه.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01229626568

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

وزيرة التضامن الإجتماعى تكافل وكرامة محافظة قنا صرف معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة نجع حمادى مركز نجع حمادي

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