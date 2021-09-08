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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

يعرض حياتنا للخطر| مواطن يستغيث من عمود كهرباء ملاصق لشرفة منزله فى بلبيس

صدى البلد

استغاث المواطن ايمن محمد محمود ، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عمود كهرباء الملاصق لشرفة منزله  أمام مسجد أبوعامر شارع المتاجر فى مركز بلبيس التابع الى محافظة الشرقية .  


قال فى رسالته: نخشى على السكان والأطفال من خطورة الصعق الكهربائى، مطالبا بنقل العامود الذى يوجد بجوار المنزل، حفاظا على أرواح أبنائنا .

وأضاف إن عمود الكهرباء  يسبب أضرارا بالغة  لوجوده أمام المنازل ويسبب فزع للسكان  خوفا من حدوث كارثة وتعرض أحد للصعق  من الأطفال والمارة خصوصا فى فصل الشتاء و سقوط الأمطار .

وأشار: قدمنا كثيرا من الشكاوى ولا استجابة من المسئولين حتى الآن لنقل هذا العامود الذى يتسبب فى فزع للسكان خوفاً من حدوث كارثة أو تعرض أحد للصعق  من الأطفال أو المارة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01025322862

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الشرقية مركز بلبيس شارع المتاجر الصعق الكهربائي

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