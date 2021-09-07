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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل رفع تعليق السعودية القدوم إلى المملكة من الإمارات والأرجنتين وجنوب أفريقيا

السعودية
السعودية

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية إن المملكة العربية السعودية قررت رفع إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية الأرجنتين وجمهورية جنوب أفريقيا أعتباراً من الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021 الساعة الحادية عشر صباحاً ، جاء ذلك وفقاً لبيان وزارة الداخلية السعودية الصادر منذ قليل .

 

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كما تم السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى تلك الدول المشار إليها أعلاه ، وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة السعودية للوقاية من فيروس كورونا.

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