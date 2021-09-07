من وراء الكواليس .. أحمد سعد يشارك جمهوره صورة له | شاهد

نشر الفنان أحمد سعد صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق احمد سعد قائلا “ وراء الكواليس ”.

و شارك الفنان أحمد سعد صورا من أحدث حفلاته، وعبر عن سعادته بحضور الجمهور الكبير، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “الحمد لله كانت حفله جميله بحضوركم” وتفاعل معه متابعيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا.

زفاف أحمد سعد وعلياء بسيوني

واحتفل المطرب أحمد سعد بعقد قرانه على عارضة الأزياء علياء بسيوني داخل أحد الأماكن الكبرى بالقاهرة، واقتصر حفل الزفاف على أصدقائه وأقاربه فقط بحضور شقيقه النجم عمرو سعد ووالدتهما.

وكان الفنان أحمد سعد انفصل عن خطيبته علياء بسيوني بعد أقل من عام من الخطوبة، ليعلن للجمهور مفاجأة رجوعهما مجدداً وعقد قرانهما.

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان أحمد سعد بعد عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيونى