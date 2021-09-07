غادة الضبع تكرم أوائل الثانوية العامة في جهينة بسوهاج

أقامت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، مساء اليوم، الثلاثاء، حفلا لتكريم أوائل الثانوية العامة بإدارة جهينة التعليمية، تحت رعاية الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وذلك في مقر نقابة المعلمين بجهينة.

وحضر الحفل أسامة النمر مدير التعليم الثانوى بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، ومحمد السيد السيد حماد الضبع أمين عام نقابة المعلمين بجهينة، وفيض عبد السميع مدير الإدارة التعليمية السابق، والسيد قطامش مدير الإدارة التعليمية، والشيخ فتحى رزق ممثل الأوقاف، والمهندس على بهنس نائب رئيس مجلس مدينة جهينة.

وجاءت قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة بإدارة جهينة التعليمية للعام الدراسى 2020/2021، والذين تم تكريمهم كالتالى:

أوائل علمى علوم

1/ محمد جمال بهنساوى الضبع – المجموع 398

2/ منار على سلامة عبدالحكم – المجموع 391

3/ محمد عبدالمحسن عبدالعال صقر – المجموع 390

4/ محمد حموده محمد حمود – المجموع 390

5/ محمود مدحت خلف على – المجموع 390

أوائل علمى رياضة

1/ منة الله إبراهيم محمد خاطر – المجموع 362

2 / زينب محمد عبداللطيف – المجموع 360

3/ عمر حمدى محمد عبدالعال – المجموع 357

أوائل أدبى

1/ نورهان مصطفى سعد الدين – المجموع 360

2/ نوره محمد الصغير محمد – المجموع 358

3/ أحمد محمد فرغلى – المجموع 356