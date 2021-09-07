عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غادة الضبع تكرم أوائل الثانوية العامة في جهينة بسوهاج

صدى البلد

أقامت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، مساء اليوم، الثلاثاء، حفلا لتكريم أوائل الثانوية العامة بإدارة جهينة التعليمية، تحت رعاية الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وذلك في مقر نقابة المعلمين بجهينة.

وحضر الحفل أسامة النمر مدير التعليم الثانوى بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، ومحمد السيد السيد حماد الضبع أمين عام نقابة المعلمين بجهينة، وفيض عبد السميع مدير الإدارة التعليمية السابق، والسيد قطامش مدير الإدارة التعليمية، والشيخ فتحى رزق ممثل الأوقاف، والمهندس على بهنس نائب رئيس مجلس مدينة جهينة.

وجاءت قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة بإدارة جهينة التعليمية للعام الدراسى 2020/2021، والذين تم تكريمهم كالتالى: 

أوائل علمى علوم

1/ محمد جمال بهنساوى الضبع – المجموع 398 
2/ منار على سلامة عبدالحكم – المجموع 391
3/ محمد عبدالمحسن عبدالعال صقر – المجموع 390
4/ محمد حموده محمد حمود – المجموع 390
5/ محمود مدحت خلف على – المجموع 390

أوائل علمى رياضة

1/ منة الله إبراهيم محمد خاطر – المجموع 362 
2 / زينب محمد عبداللطيف – المجموع 360 
3/ عمر حمدى محمد عبدالعال – المجموع 357

أوائل أدبى

1/ نورهان مصطفى سعد الدين – المجموع 360 
2/ نوره محمد الصغير محمد – المجموع 358 
3/ أحمد محمد فرغلى – المجموع 356

 

وزارة التربية والتعليم أوائل الثانوية نقابة المعلمين مدينة جهينة عضو مجلس النواب وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية اوائل الثانوية العامة

ترشيحاتنا

هيئة الأنفاق: المونوريل أحدث وسيلة نقل بالعالم ويتم قيادتها إلكترونيا بدون سائق

انقلاب عسكري ليس الأول| غينيا دولة بها أغرب عادات الزواج حول العالم

فتش عن الثبات الانفعالي.. لماذا لا يصلح حسام حسن مدربا للفراعنة؟

هل يجوز تغيير اسم سورة الإسراء إلى بني إسرائيل؟.. علي جمعة يجيب

طقس الأربعاء.. القاهرة 35 وسقوط الأمطار على السواحل الغربية

وزارة الاتصالات: إطلاق نحو 90 خدمة حكومية على منصة "مصر الرقمية"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

أمر رئاسي.. وزير النقل يزف بشرى لركاب قطارات السكة الحديد

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

معجزة تنس الطاولة المصرية: اللي جاي هيكون أفضل

بعد انتحال عاطلين صفة ضباط آداب.. كواليس مصرع شاب في مركز مساج مشبوه

منتخب ليبيا يهزم أنجولا 1-0 ويشعل مجموعة مصر

مصرع خطيب مسجد بالمنوفية وأبنائه غرقا خلال رحلة علاج بسيوة

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

فيديو

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

خاص.. خالد صديق: الانتهاء من تطويرعواصم المدن خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

مش هنستورد منتجات أي كلام تاني.. كلمة السيسي كاملة في ميناء الإسكندرية

خاص| خالد صديق: تكلفة الوحدة بمثلث ماسبيرو مليون جنيه والمواطن يحصل عليها ب360 ألف فقط.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ