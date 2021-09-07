بمكونات طبيعية| بسمة الملا تقدم مشروب بالقهوة والشكولاته يساعد على التخسيس

بسمة الملا تعطي نصائح هامة للتخسيس

قدمت بسمة الملا خبيرة التغذية، مشروب يساعد على حرق الدهون والتخسيس وتشغيل الأمعاء، مؤكدة أن المشروب به مضادات أكسدة ونسبة حرق كبيرة، ومكوناته : «القهوة وبذور الكتان والشيكولاتة الداكنة والماء الساخن».

وقالت «بسمة الملا» خلال برنامج «صحتك وبس» على قناة «صدى البلد 2» إنه لا يوجد شئ أسمه مشروب أساسي لإنقاص الوزن لأصحاب السمنة المفرطة، ولكن هناك وصفات ومشروبات تساعد في عملية إنقاص الوزن.

و نصحت «بسمة الملا» بعدم تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساء، خاصة الوجبات الدسمة والدهنية والأكلات التي تحتوي على السكريات، مضيفة أنه يفضل شرب هذه المشروبات في الصباح الباكر خاصة التي تحتوي على الكافيين.

بسمة الملا تكشف عن مكون طبيعي لفقدان الوزن

قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن الشاى الأخضر يعد أحد أهم الأعشاب الرائعة لمضادات الأكسدة وسد الشهية، إضافةً إلى أنه يساعد على حرق دهون الجسم ويمده بالطاقة.

وأضافت “الملا”، خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2"، أن البوتاسيوم هو الوحيد المسئول على إشارات المخ، وبدونه الجسم لن يفقد الوزن أبدًا، موضحة أن هناك 4 ملايين طفل يعانون من السمنة المفرطة.

وفي سياق آخر، قالت دكتور بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن أى شخص تعرض لجلطة من قبل فمن الممكن أن يتعرض لجلطة أخرى بعدها، لذلك لابد من عمل فحوصات دم حتى يطمئن على نفسه.

وأضافت أنه للحفاظ على نفسك من جلطات القلب أو انسداد الشرايين والاوعية الدموية، لابد من عمل فحص كالسيوم اسكور، ومتابعة النسبة للحفاظ على قلبك من مشاكل تصلب الشرايين وانسداد الأوعية الدموية.

وأكدت أن أفضل شيء للتخسيس القيام بالكورس المكثف، وهو عبارة عن مجموعة من كورسات التخسيس منها المورينجا والأكي بيري ونقط الحرق والقهوة الخضراء.