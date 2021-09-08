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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان| أهداف بالجملة لصندوق الوقف الخيرى.. ومطالب لـ دعم المصانع لتشجيع المنتج المصرى

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم،الثلاثاء:

 

برلماني يطالب بتفعيل العقوبات القانونية لإلقاء القمامة في الشوارع
 

برلماني : أسعار المدارس الخاصة عرض وطلب .. وتشديد الرقابة عليها ضرورة
 


شروط وضوابط إنشاء المدارس الخاصة وفقا لقانون التعليم
 


بعد تصديق الرئيس.. تعرف على تشكيل مجلس إدارة صندوق الوقف الخيرى
 

وكيل محلية النواب : منظومة المخلفات الجديدة تعمل علي إيجاد بيئة صحية آمنة
 


الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.. أهداف بالجملة لصندوق الوقف الخيرى بعد تصديق السيسي
 

برلماني : منظومة المخلفات الجديدة ممتازة .. وعلى المواطنين تغيير سلوكيات التخلص من القمامة
 

بالقانون.. المسافر له الحق في إخراج النقد الأجنبي بمقدار لا يزيد عن 10 ألاف دولار أمريكي
 

بعد توجية السيسى..صناعة النواب تطالب بدعم المصانع لتشجيع المنتج المصرى
 

نائب بالشيوخ: تطوير ميناء الإسكندرية يساهم في رفع تصنيفه عالميا
 

أسعار المدارس الخاصة إنشاء المدارس الخاصة صندوق الوقف الخيري منظومة المخلفات إيجاد بيئة صحية آمنة ظاهرة أطفال الشوارع تشجيع المنتج المصرى دعم المصانع تطوير ميناء الإسكندرية

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