حسن مهدي : مصر ارتفعت في تقرير التنافسية العالمية من المرتبة 118 إلى المرتبة 28 ..فيديو

قال الدكتور حسن مهدى استاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس ، إن المشروعات القومية تخدم التنمية المستدامة بكافة صورها من أجل توافر تنمية صناعية وسياحية وهذا من أجل جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية .



وأضاف حسن مهدي خلال لقائة في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن الدولة المصرية تعمل منذ عام 2014 في مشروع النقل القومي للطرق والذي ساهم في ربط مفاصل الدولة ببعضها بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل للمصريين .



وأوضح حسن مهدي ، أن هذه المشاريع القومية كان الغرض منها هو تقليل البطالة والتضخم وفتح مشروعات جديدة ومنها الدلتا الجديدة ومشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف خليلة الكثافات السكانية .



وتابع حسن مهدي ، ان مصر ارتفعت في تقرير التنافسية العالمية من المرتبة 118 إلى المرتبة 28 وهذا خلال 6 سنوات من العمل المستمر والجاد .