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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية| استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى.. صندوق التنمية الحضرية يعلن الانتهاء من تطوير عواصم المدن خلال 5 سنوات

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخبارى أبرز الأخبار الاقتصادية مساء الثلاثاء وتأتى فى مقدمتها استقرار أسعار صرف سعر العملات الأجنبية و الآسيوية مقابل الجنيه صندوق التنمية الحضرية يعلن الانتهاء من تطوير عواصم المدن خلال 5 سنوات...الرقابة المالية تتجه للموافقة على مقترح زيادة مدة جلسة تداول البورصة 

وفيما يلى أهم الأخبار :

أسعار العملات الأجنبية و الآسيوية فى بنك مصر ختام اليوم 7-9-2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار كالتالى بلع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات أمس الثلاثاء 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع . 

خالد صديق: الانتهاء من تطويرعواصم المدن خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق التنمية الحضرية، إن صندوق تطوير العشوائيات أنشئ في عام 2008 بعد سقوط صخرة الدويقة مباشرة والميزانية أول ما أنشئ الصندوق كانت 500 مليون جنيه وتم إنفاق ما يقرب من 652 مليون جنيه من 2008 وحتى 2014 وبعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى بداية 2014 اهتم بالمناطق العشوائية بشكل كبير وافتتح الأسمرات في عام 2016، وتم إنفاق حوالى 40 مليار جنيه للمناطق العشوائية غير الآمنة بمعنى أنه ثلاثة أضعاف.

الرقابة المالية تتجه للموافقة على مقترح زيادة مدة جلسة تداول البورصة 30 دقيقة

تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على مقترحات اللجنة الاستشارية لسوق المال والمشكلة بقرار من الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الهيئة.

انطلاق مشروع الصرف الصحي بتجمع قروي أوليلة بقيمة 42 مليون جنيه

عقد المهندس خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية اجتماع انطلاق الأعمال لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بتجمع قروي أوليلة (العقد الأول)، والذي سيخدم حوالي 7 آلاف نسمة. 

العملات الاجنبية تطوير العشوائيات التنمية الحضرية صندوق القرى

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