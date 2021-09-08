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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى الفقي: العلاقات المصرية الإيرانية كانت ستعود إبان حكم مبارك لولا هذا الأمر|فيديو

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي

قال الدكتو مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن حركة طالبان تدعي أنها تغيرت ولكن في الحقيقة تتعامل بأفكارها القديمة، مضيفا أن الوضع في أفغانستان مقلق للمنطقة الإسلامية كلها.

وأضاف مصطفى الفقي، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أن الانسحاب الأمريكي دليل رغبة أمريكية في العزبة وهو وضع مهين، مستدركا أن مصر لم تفصح حتى الآن عن موقفها ولكنها تتعامل بهدوء.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن العلاقات المصرية الإيرانية كانت ستعود إبان حكم محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لولا ظهور صوت مهاجم للقاهرة.

ووجه الإعلامي شريف عامر سؤالا الى الدكتور مصطفي الفقي قائلا "أنت أهلاوي ولا زملكاوي "

 

رد الدكتور مصطفي الفقي قائلا "أنا ولا اهلاوي ولا زملكاوي أنا بتاع مصر بشجع المنتخب ومعلوماتي عن الكورة تقتصر علي ان شكلها دائري ".

 

وأوضح مصطفي الفقي ، كتبت مرة واحدة عن الرياضة في عصر حسني مبارك وبسبب ردود الأفعال لم أقم بالكتابة مرة ثانية .

 

وتابع مصطفي الفقي ، أن مدرب المنتخب يجب أن يكون مصرياً "هي مش كيمياء" المصري يتعايش مع اللاعبين ويعرف نقاط ضعفهم وقوتهم .


 

 

مصطفى الفقي مكتبة الاسكندرية حركة طالبان حسني مبارك شريف عامر

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