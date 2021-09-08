مصطفى الفقي: الوضع في أفغانستان مقلق للمنطقة الإسلامية كلها|فيديو

كشف الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، عن حقيقة الأوضاع في أفغانستان، مؤكدا أن الأمور هناك تدعو للقلق بشكل واضح.

وأضاف مصطفى الفقي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج ام بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أن حركة طالبان تدعي انها تغيرت ولكن في الحقيقة تتعامل بأفكارها القديمة، مضيفا أن الوضع في أفغانستان مقلق للمنطقة الإسلامية كلها.

وأضاف الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الانسحاب الأمريكي دليل رغبة أمريكية في العزبة وهو وضع مهين، مستدركًا أن مصر لم تفصح حتى الآن عن موقفها ولكنها تتعامل بهدوء.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن العلاقات المصري الإيرانية كانت ستعود إبان حكم محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لولا ظهور صوت مهاجم للقاهرة.

فيما وجه الإعلامي شريف عامر سؤال الى الدكتور مصطفي الفقي قائلا " انت اهلاوي ولا زملكاوي"..

ردّ الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" قائلاً: "أنا ولا أهلاوي ولا زملكاوي انا بتاع مصر بشجع المنتخب ومعلوماتي عن الكورة تقتصر على أن شكلها دائري".

وأوضح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، كتبت مرة واحدة عن الرياضة في عصر حسني مبارك وبسبب ردود الأفعال لم أقم بالكتابة مرة ثانية .

وتابع مصطفي الفقي ، أن مدرب المنتخب يجب أن يكون مصرياً هي مش كيمياء “المصري يتعايش مع اللاعبين ويعرف نقاط ضعفهم وقوتهم”.



